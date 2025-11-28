"Роснефть" за девять месяцев переработала 57,7 млн тонн нефти

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объем переработки нефти "Роснефти" за девять месяцев составил 57,7 млн тонн по сравнению с 62,6 млн тонн в 2024 году, сообщила компания.

Снижение показателя на 7,8% компания объясняет проведением ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса.

За девять месяцев компания поставила на внутренний рынок 30,7 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 9,5 млн тонн бензина и 12,3 млн тонн дизельного топлива. "Роснефть" также за девять месяцев реализовала на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 7,1 млн тонн бензина и дизельного топлива, что в 1,8 раза выше норматива.

Компания отмечает, что проводит непрерывную работу по поддержанию высокой степени надежности нефтеперерабатывающих активов, в частности, обеспечивает работу технологических установок своих НПЗ собственными катализаторами, необходимыми для производства топлива. За девять месяцев произведено 1,9 тыс. тонн катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия "Роснефти" произвели 102 тонн катализаторов риформинга бензинов и 218 тонн катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов.