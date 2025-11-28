"Роснефть" уложила на проектные отметки 80% нефтепровода в рамках "Восток ойла"

Строительство грузовых причалов находится на завершающей стадии, сообщили в компании

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" уложила на проектные отметки более 80% нефтепровода в рамках проекта "Восток ойл", завершает строительство грузовых причалов, следует из сообщения компании.

"Продолжается строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта Север". По состоянию на конец сентября 2025 года произведен монтаж 119 тыс. свай, уложено на проектные отметки 637 км трубопровода", - говорится в сообщении.

Компания выполнила укладку и обратную засыпку основной и резервной ниток подводного перехода нефтепровода через реку "Енисей", продолжает работы по берегоукреплению и инженерной защите.

"В завершающей стадии готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, начаты работы по возведению второго", - отмечает "Роснефть". Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти "Порт "Бухта Север" и нефтеперекачивающих станций "Сузун" и "Пайяха".

Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений: за девять месяцев проходка в эксплуатационном бурении составила 101 тыс. м, закончены бурением 19 эксплуатационных скважин. Проводится пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях, в зимний период организован автовывоз нефти с Пайяхского на Сузунское месторождение. В рамках проекта за девять месяцев выполнено 1,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,5 тыс. кв. км работ 3Д.

О проекте

"Восток ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа - как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые.

Как сообщалось, в рамках проекта к 2033 году планируется поставка 115 млн тонн нефти. Нефть будет поступать по трубопроводу длиной 770 км в порт "Бухта Север" и дальше направляться по Северному морскому пути.