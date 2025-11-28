Продукция из амаранта воронежской ОЭЗ победила в международном конкурсе

Завод "Амарант технология" представил на конкурс продукцию по новому стандарту

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Продукция завода "Амарант технология", работающего в особой экономической зоне "Центр" в Новоусманском районе Воронежской области, победила в международном конкурсе "Гарантия качества-2025". Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

"Продукты из амаранта воронежского производителя победили в международном конкурсе "Гарантия качества-2025". Престижных наград удостоена продукция первого в России завода по глубокой переработке амаранта "Амарант технология", работающего в ОЭЗ "Центр" в Новоусманском районе, - безглютеновая амарантовая мука Amarancho и амарантовое масло холодного отжима Amarantica", - говорится в сообщении.

Организатором конкурса выступает Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. Эксперты входящих в его структуру профильных НИИ анализируют представленные образцы по ряду параметров, контролируют соответствие стандартам, проводят профессиональные дегустации и лабораторные исследования. Задача - подтвердить физико-химические и другие показатели качества и безопасности продуктов, прошедших многоуровневый предварительный отбор. В этом году оргкомитет конкурса получил заявки от 140 предприятий из России и Казахстана, представивших 1 130 образцов продукции, отметили в пресс-службе.

Воронежский производитель представил на конкурс продукцию по новому стандарту, введенному в действие в апреле текущего года. На церемонии награждения в Москве работу предприятия "Амарант технология" высоко оценила директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки (ВНИИЗ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН) Елена Мелешкина. По ее словам, предприятие работает в соответствии с современными тенденциями производства продуктов для здорового и функционального питания.