В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь должны выплатить досрочно

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Работодатели должны будут досрочно перечислить сотрудникам зарплату за декабрь, если привычная дата выплаты придется на новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее. Январь - традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года", - сказал парламентарий.

По его словам, если в организации день выплаты не совпадает с новогодними праздниками, "то работодатель, соответственно, без нарушений может выплатить зарплату уже после праздничных дней". При этом Нилов отметил, что некоторые работодатели все равно предпочитают провести все выплаты в завершающем году, и "такое решение можно только приветствовать".

Депутат напомнил, что по Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца. "Но если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре, и в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий со стороны Роструда быть не может, потому как январь из-за большого количества нерабочих дней - специфический месяц", - пояснил Нилов.