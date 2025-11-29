"Выберу.ру": 23% россиян потратят 13-ю зарплату "на мечту"

Больше всего респондентов планируют на эти деньги оплатить ЖКУ, погасить кредиты и налоги, указано в исследовании маркетплейса

МОСКВА, 29 ноября /ТАСС/. Почти четверть россиян (23%) планируют потратить предновогоднюю премию - так называемую 13-ю зарплату - "на мечту": крупную покупку, путешествие или личный проект. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным аналитиков, наибольшую группу составили респондeнты, планирующие направить премию на закрытие текущих обязательств - оплату ЖКУ, погашение кредитов и налогов. Таких - 38% (в 2024 году - 20%). Еще 22% опрошенных намерены сохранить средства в качестве финансовой подушки безопасности, 9% - потратить на праздничные расходы (в 2024 году - 21%), а 8% затруднились с выбором или указали иные цели - обучение, ремонт, лечение.

Среди тех, кто выбирает погашение долгов, преобладают представители IT, финансов и торговли. На реализацию желаний премию чаще намерены направить работники образования, медицины и креативных индустрий. Новогодний отдых чаще планируют за счет премии самозанятые, студенты и сотрудники торговой сферы.

"Мы видим, что россияне реже направляют премию на короткие эмоциональные покупки и чаще - на накопления, особенно связанные с будущими крупными целями. Увеличившаяся доля тех, кто откладывает средства "на мечту", позволяет говорить о формировании новой потребительской модели, в которой эмоциональная ценность покупки не исчезает, но переносится в будущее и обретает более рациональные основания", - отметила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

Всего в исследовании приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Цель опроса - выяснить, как изменились предпочтения граждан в распоряжении 13-й зарплатой.