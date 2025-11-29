Приморье планирует направить торговых атташе в четыре страны в 2026 году

Речь идет о государствах юго-восточной Азии и Ближнего зарубежья, отметил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Приморского края намерено направить в следующем году своих торговых атташе в страны юго-восточной Азии и Ближнего зарубежья. Об этом сообщил на пресс-конференции в преддверии Международного экспортного форума во Владивостоке министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.

"В следующем году в четырех странах мы планируем назначить представителей Приморского края, и это будут не просто представители, а именно торговые атташе. Формат немножко отличается, и он более удобен для бюджета", - сказал он.

Сидоренко подчеркнул, что на сегодняшний день одним из ключевых аспектов работы региональных властей является расширение географии внешнеторгового сотрудничества края, выход в новые регионы.

"На сегодняшний момент Китай действительно является для нас одним из стратегических партнеров. Мы активно работаем с северо-востоком КНР. Наша ключевая задача - постепенно выйти на более экономически развитые провинции. Это центр, юго-восток, ну и, соответственно, восток Китайской Народной Республики. То есть, те представительства, которые сейчас действуют у нас, а именно в городах Далянь и Харбин, будут немножко трансформировать свою деятельность и экстраполировать деятельность на другие регионы", - отметил министр.

Сидоренко также указал, что в следующем году планируется открытие представительства в Пекине.

"В этом году мы открыли два выставочных павильона продукции Приморского края в Харбине и Даляне. В следующем году планируем открыть такой же павильон на юге Китая", - рассказал министр.