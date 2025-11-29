Сбер: доля женщин среди предпринимателей в России достигла 43%

За год показатель увеличился на 6 процентных пунктов, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября /ТАСС/. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в России по итогам сентября 2025 года составила 43%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов, следует из исследования СберАналитики, проведенного в преддверии Дня матери (имеется в распоряжении ТАСС).

"Доля женщин-предпринимателей продолжает расти, особенно в возрастной группе 35-54 лет и в тех отраслях, где традиционно высока их занятость - образование, здравоохранение, торговля", - сказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Большинство женщин-предпринимателей сосредоточено в возрастной группе 35-54 лет - на их долю приходится 63% от общего числа. Среди этой категории особенно высока доля матерей: в группе 35-44 лет материнство сочетают с бизнесом 41% предпринимательниц, в группе 25-34 года - 35%, в группе 45-54 лет - 23%. Лидерами по доле женщин-ИП стали Республика Тыва (58,6%) и Бурятия (52,6%). Значительные показатели также зафиксированы в Хакасии (48,3%), Карачаево-Черкесии (48,1%), Калмыкии и Республике Алтай (по 47,6%), Северной Осетии - Алании (47,3%), Калининградской (47,2%), Кемеровской (47%) и Иркутской (46,8%) областях.

Наибольшее присутствие женщин отмечено в образовании - 71,8% всех ИП в этой сфере. В здравоохранении женщины составляют 65,7% предпринимателей, в торговле и ремонте - 51%, в культуре, спорте и развлечениях - 49,9%, в гостиничном бизнесе и общественном питании - 49,6%. Также значительное число женщин работает в профессиональных услугах - юриспруденции, бухгалтерии, рекламе и ветеринарии.

Число участниц программы "Мама-предприниматель", реализуемой совместно с Минэкономразвития, превысило 6,5 тыс. заявок, статус финалиста получили 2,2 тыс. женщин из 68 регионов.

Исследование СберАналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц с использованием данных из более чем 70 внутренних и внешних источников.