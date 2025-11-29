OneTwoTrip: россияне чаще всего совершают повторные поездки осенью в Дубай

На втором и третьем местах расположились Мадрид и Стамбул

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские туристы чаще всего выбирают для повторного отдыха осенью Дубай, Мадрид и Стамбул, а в России - Москву, Екатеринбург и Хабаровск. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Главным зарубежным городом, где российским туристам так сильно нравится осенью, что они снова едут туда отдыхать, оказался Дубай: на него приходится 11,1% от общего объема повторных бронирований. Многие два года подряд проводили осенние отпуска в Мадриде (9,4%) и Стамбуле (8,7%)", - рассказали эксперты.

Кроме того, в список зарубежных городов, в которые россияне за последние годы приезжали как минимум дважды, вошли Гонконг (доля - 8,6%), Белград (8,1%), Астана (7,7%), Кемер (7,5%), Ереван (7,3%), Паттайя (7,2%) и Фетхие (7,1%).

Самым популярным российским направлением, куда одни и те же путешественники возвращаются осенью, стала Москва: на столицу приходится 13,4% от всех повторных бронирований. Многие по нескольку раз отдыхают в Екатеринбурге (10,5%), Хабаровске (10,3%) и Ставрополе (10,2%). В топ-10 также вошли Челябинск (9,6% от всех повторных заказов), Уфа (9,5%), Санкт-Петербург (9,4%), Иркутск (9,3%), Владивосток (9,1%), Сургут (9%) и Ростов-на-Дону (8,8%), сообщили в компании.

Согласно исследованию, средний чек на проживание за рубежом за год снизился: если осенью 2024 года россияне тратили на проживание в поездке 62,8 тыс. рублей, то осенью 2025 года средний чек составил 55,9 тыс. рублей. По России же отмечен небольшой рост: с 15,2 тыс. рублей прошлой осенью до 16 тыс. рублей в этом году.