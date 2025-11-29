Эксперт Ступин: РФ в 2026 году восстановит объемы майнинга после спада

Это произойдет благодаря большему распространению газовой генерации, считает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Объемы майнинга в России в 2026 году восстановятся до пиковых значений в 2,1-2,2 ГВт после падения в 2025 году. Таким прогнозом поделился с ТАСС в кулуарах форума "Цифровой алмаз" вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации Дмитрий Ступин.

"Мы с 2,2 ГВт упали в связи с халвингом (снижение вознаграждения за майнинг - прим. ТАСС), с тем что оборудование немножко устарело, и то что были введены ограничения [на майнинг] на Северном Кавказе, на юге Иркутской области. На юге Иркутской области у нас порядка 600 МВт отключилось только, соответственно, была сильная просадка. Я думаю, что в следующем году мы обратно вернемся", - сказал он, добавив, что в 2024 году в РФ были пиковые объемы майнинга, которые составляли 2,1-2,2 ГВт. По его словам, восстановление объемов майнинга произойдет за счет большего распространения газовой генерации. По прогнозам Ступина, по итогам 2025 года объемы майнинга в РФ составят 1,7-1,8 ГВт.

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставляет возможность участникам обменяться опытом. В 2025 году ожидается участие более 2 тыс. делегатов из России и зарубежья.