Декан МГИМО: изъятие активов РФ подорвет международную финансовую архитектуру

Никита Молчаков подчеркнул, что экспроприация подорвет основные принципы международных финансовых и правовых отношений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Незаконная конфискация российских активов странами Евросоюза подорвет международную финансовую архитектуру, формировавшуюся десятилетиями. Такой шаг не может быть юридически обоснован, указал в беседе с ТАСС декан международно-правового факультета МГИМО Никита Молчаков.

"Очевидно, что те основания, которые предлагаются в качестве основы для изъятия российских активов, не выдерживают никакой критики и к праву никакого отношения не имеют, являясь очередным примером двойных стандартов и политических интерпретаций", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае экспроприации основные принципы системы международных финансовых отношений будут подорваны. "Пока существуют государства, которые выступают за стабильность этой системы, в том числе РФ, эта система может существовать, - уверен Молчаков. - Но когда целый ряд государств абсолютно вне рамок какой-либо правовой процедуры пытается решить свои сиюминутные политические задачи, очевидно, что это сильный удар по сложившейся архитектуре".

Декан международно-правового факультета обратил внимание, что регулирование в этой области "было придумано не сегодня, а формировалось на протяжении почти всего XX века". В этом контексте он предположил, что "европейские государства все-таки не пойдут на такой шаг, потому что иначе как воровством его назвать нельзя и юридически обосновать невозможно". "Никаких юридических оснований, которые подразумевают конфискацию, здесь вообще нет, - заметил эксперт. - Российские активы не имеют никакого отношения к тем обстоятельствам, по которым они были сначала заморожены, а теперь стали предметом такого внеправового торга".

"Я уверен, на уровне МИД и других министерств и ведомств будут максимально использовать все имеющиеся международно-правовые механизмы для защиты наших интересов, нашей собственности за рубежом. Мы это, кстати, активно делаем, потому что иных средств в условиях, когда против нас осуществляется юридическая агрессия или lawfare на английском языке, когда наши недоброжелатели подают иски в любые суды, начиная от международных, заканчивая национальными. Необходимо использовать все механизмы и отстаивать сложившуюся не вчера архитектуру в области финансовых отношений", - констатировал Молчаков.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Позиция РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации активов РФ. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным.