Эксперт Власенко: спрос на земельные участки в Донбассе и Новороссии увеличился

Рост стоимости земли в этих регионах достигает 50%, отметил заслуженный строитель Республики Крым

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Земельные участки в Донбассе и Новороссии пользуются большим спросом, при этом рост цен достигает 50%, это касается в основном припортовых регионов, в частности, Мариуполя. Развитие регионов происходит благодаря госпрограммам, восстановлению портов, железнодорожной и автомобильной логистики. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заслуженный строитель Республики Крым, управляющий партнер одного из ведущих застройщиков полуострова Тимур Власенко.

"Рост цен на земельные участки в Донбассе и Новороссии в 2023-2025 годах наблюдается в первую очередь в припортовых и "урбан" локализациях - по оценкам он достигает десятков процентов, обычно 20-50% и выше в наиболее востребованных местах", - сообщил Власенко.

Он отметил, что причина в притоке девелоперов и инвестиций, льготной ипотеке, масштабных инфраструктурных проектах, включая развитие порта Мариуполь и намерение развивать Приазовье как туристско-рекреационный кластер. "Все это превращает землю в актив, ожидаемо дорожающий. В воссоединенные регионы активно приходят инвесторы: более 400 участников свободной экономической зоны заявили о планах вложить порядка 300 млрд рублей. Инвесторы могут получить инвестиционную площадку без торгов, являясь участниками СЭЗ, в аренду или субаренду, что значительно упрощает процесс", - рассказал Власенко.

По его словам, перспективность развития исторических территорий определяется комбинацией логистики, инфраструктуры, планов восстановления. В частности, речь идет о проектах по развитию технической модернизации агропромышленного комплекса, стратегическом направлении по проекту "Азовское море" по развитию прибрежной территории как промышленно-логистического центра.

Эксперт отметил, что Приазовье имеет прибрежную полосу около 124 км. В рамках стратегии развития до 2040 года эти территории рассматриваются как имеющие туристско-рекреационный и рыбоводческий потенциал. Речь также идет о восстановлении и модернизации электроэнергетического комплекса. В развитие этой программы, рассчитанной до 2029 года, планируется вложить более 7,5 млрд рублей.

Также планируется восстановление железнодорожной логистики, строительство новых веток и транспортных узлов вокруг Азовского моря, логистического коридора Юг-Центр: Донецк - Ростов - Краснодар - Крым.