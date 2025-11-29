В АТОР назвали регионы РФ и страны, где может не остаться мест на Новый год

Среди таких мест Московская и Ленинградская области, Карелия, Крым, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы и Маврикий, рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянам следует поторопиться с бронированием новогоднего отдыха в Московской и Ленинградской областях, в Карелии и Крыму, а за рубежом - на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В России парадоксальным образом свободные места есть на топовых направлениях. То есть в Краснодарском и Ставропольском краях. Там мы видим снижение продаж несмотря на то, что они в лидерах. А вот в Московской области, в Ленинградской области, в Карелии, в Крыму, где часть отелей закрывается на зиму, там можно пропустить свой замечательный новогодний отдых", - сказала она.

Исполнительный директор пояснила, что места в санаториях Кавминвод еще есть, потому что они подняли цены более чем на 20%.

Эксперт отметила, что за рубежом относительно немного мест размещения на экзотических островах. Это Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка. "Там емкость небольшая, и, если есть намерение отдохнуть на островах, лучше поторопиться. Что касается массовых направлений - Таиланда, Вьетнама, Египта, места там еще точно есть", - рассказала Ломидзе.