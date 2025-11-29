Крымские застройщики интересуются проектами в Донбассе и Новороссии

Коммерческий директор группы компаний "Монолит" Виталий Суханов отметил, что Луганск и Донецк становятся привлекательными из-за роста населения и увеличения спроса на жилье

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Рынок недвижимости в Донбассе и Новороссии представляет интерес для застройщиков, включая крымских девелоперов, особенно при льготной ипотеке. Об этом в беседе с ТАСС сообщил коммерческий директор группы компаний "Монолит" Виталий Суханов.

"Рынок недвижимости в новых развивающихся регионах России, особенно при выгодной государственной льготной ипотеке под 2%, представляет особый интерес для застройщиков, включая крымских девелоперов", - сообщил он.

По словам Суханова, такие крупные города как Луганск и Донецк становятся особенно привлекательными из-за роста населения и увеличения спроса на жилье. Здесь активно развиваются инфраструктурные проекты, а низкие процентные ставки создают благоприятные условия для новых строек и реконструкции существующих объектов.

Приморские города на побережье Азовского моря также представляют перспективу для развития внутреннего туризма и являются драйвером для строительства объектов рекреационной недвижимости. Кроме того, на территории новых регионов до 2050 года действует свободная экономическая зона, где участникам предоставляются налоговые и таможенные преференции, субсидии на возмещение процентов по кредитам, льготная аренда земли.

"Сейчас застройщики активно рассматривают различные варианты для развития бизнеса в этих регионах, что свидетельствует об интересе к проектам, которые могут благоприятно повлиять на экономику. Прогнозы по развитию рынка остаются оптимистичными. Динамика будет зависеть от реализации государственных программ поддержки и роста населения", - отметил он.

В Крыму несколько крупных застройщиков. В частности, группа компаний "Монолит" занимается развитием круглогодичного морского курорта "Золотые пески" - самого масштабного инвестиционного проекта Крыма, который создается на территории полуострова по поручению президента России Владимира Путина. Проект предполагает создание 17 отельных комплексов категорий три, четыре и пять звезд на 6 тыс. номеров. Планируется, что средняя годовая загрузка отельных комплектов составит не менее 70%.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.