В Индии проблема с системой управления Airbus может затронуть 200-250 рейсов

Авиакомпании предупредили пассажиров о задержках и увеличении времени подготовки рейсов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Устранение проблемы с системой, связанной с управлением полетами на самолетах Airbus, может затронуть 200-250 рейсов в Индии. Об этом сообщило агентство PTI.

Индийский авиационный регулятор выпустил срочную директиву по безопасности, предписывающую "проверку и замену ключевого компонента системы управления полетом на широком спектре самолетов семейства Airbus A320, эксплуатируемых в стране". Распоряжение, выпущенное Генеральным управлением гражданской авиации Индии, обязывает авиакомпании немедленно принять меры.

Индийские операторы используют около 560 самолетов семейства A320, и 200-250 из них потребуют замены программного обеспечения или перенастройки оборудования, отмечает PTI. Крупнейшие индийские авиакомпании предупредили пассажиров о задержках и увеличении времени подготовки рейсов.

"Это потребует перенастройки программного и аппаратного обеспечения части нашего парка, что приведет к увеличению времени подготовки рейсов и задержкам", - отметили в авиакомпании Air India.

"Мы тесно сотрудничаем с Airbus. Проводя необходимые проверки, мы прилагаем все усилия для минимизации сбоев", - говорится в заявлении авиаперевозчика IndiGo. "Мы немедленно приняли меры предосторожности в ответ на предупреждение, требующее обновления программного обеспечения на самолетах Airbus A320. Хотя большинство наших самолетов не затронуто, данное руководство распространяется на операторов по всему миру и может привести к корректировке полетов, включая возможные задержки или отмены", - указали в бюджетной авиакомпании Air India Express.

В пятницу европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.