АТОР назвала сроки обсуждения запуска прямых рейсов в любую страну

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что это может длиться не один год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обсуждение запуска прямых рейсов в любую страну, в том числе в США и Японию, может длиться не один год, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Обсуждение любых прямых рейсов и любого расширения туристического сотрудничества с теми или иными странами может длиться не один год. Мы это проходили с Саудовской Аравией и целым рядом стран Юго-Восточной Азии. Поэтому я бы не стала рассматривать обсуждение как безусловный сигнал к тому, что вот-вот что-то изменится", - сказала она.

Ломидзе посоветовала путешественникам, которые хотят отправиться в ту или иную страну, сделать это, не дожидаясь запуска прямых рейсов.

"Потому что мы не знаем, что будет завтра. Будет прямое авиасообщение - это будет прекрасно. Открытие прямого авиасообщения мгновенно влияет на спрос и расширяет возможности для наших путешественников. Не будет - значит, будем исходить из той картины, которая есть сейчас", - резюмировала эксперт.