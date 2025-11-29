Путин поблагодарил "Мосгаз" за восстановление газовой инфраструктуры в ЛНР и ДНР

Президент направил поздравительную телеграмму коллективу по случаю 160-летия со дня основания организации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу АО "Мосгаз" по случаю 160-летия со дня основания организации, отметив активную работу специалистов и их содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 160-летием газового хозяйства Москвы. <...> Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание модернизации газового хозяйства, активно осваиваете перспективные технологии, оказываете содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также выразил искренние слова благодарности тем специалистам, которые выполняют особую миссию - обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата и на Поклонной горе в парке Победы.

Помимо этого, он отметил уверенное развитие газораспределительной системы столицы, которая сегодня по праву считается одной из крупнейших в мире.

"Здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации. Ведь от вас, вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависят надежное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качество жизни и благополучие миллионов людей", - подчеркнул президент.

Путин убежден, что коллектив АО "Мосгаз" и впредь будет беречь сложившиеся трудовые традиции, а также успешно решать поставленные задачи. Он пожелал им новых достижений и всего самого наилучшего.

О дате празднования

160 лет назад, в 1865 году, в Москве началось заполнение уличных подземных газопроводов светильным газом. Дата считается днем основания АО "Мосгаз".