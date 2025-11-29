Пользователи соцмедиа в теме квартирного мошенничества выступают за покупателей

Они видят в покупателях главных жертв, их описывают как "работяг", многодетные семьи и ипотечников, которые действовали добросовестно, отмечается в исследовании Brand Analytics

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Исследование обсуждений в соцмедиа темы квартирного мошенничества показало, что большинство пользователей выступает за защиту покупателей и считает несправедливым, когда добросовестные граждане теряют и жилье, и деньги. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Автоматизированное исследование проведено с помощью ИИ-системы. Проанализировано более 3,3 млрд публичных сообщений соцмедиа, опубликованных в ноябре 2025 года. По теме квартирного мошенничества выявлено более 50 тыс. сообщений.

"Исследование обсуждений в соцмедиа темы квартирного мошенничества выявило доминирующую точку зрения пользователей: общественное мнение критикует текущую судебную практику и считает несправедливым, когда добросовестные покупатели квартир теряют и жилье, и деньги", - говорится в сообщении.

Так, 80% выступают за защиту покупателей, 15% - за защиту пенсионеров, но только при условии компенсации покупателям, 3% поддерживают текущую практику возврата недвижимости без компенсации и 2% занимают нейтральную позицию.

Пользователи видят в покупателях главных жертв, их описывают как "работяг", многодетные семьи и ипотечников, которые действовали добросовестно, отмечается в исследовании.