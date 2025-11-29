ТАСС: цена газа в Европе осенью снизилась на 16%

Она составила $382 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе осенью упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до $382 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Снижению стоимости способствовали относительно теплая погода, рекордный импорт СПГ и обсуждение мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.

Цена газа на европейских хабах в I квартале составила $509 за 1 тыс. куб. м, во II квартале - $420, в III квартале - $399. В целом текущей осенью котировки оказались на 16% ниже к аналогичному периоду прошлого года.

Если 31 октября фьючерсы на газ торговались около $372 за 1 тыс. куб. м, то 28 ноября торги закрылись на уровне $342 - на 8% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла около $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (минус 11%), в ноябре - $491 (минус 4%), в декабре - $489 (плюс 20%), в январе 2025 года - $517 (плюс 53%), в феврале - $542 (плюс 88%), в марте - $467 (плюс 55%), в апреле - $409 (плюс 28%), в мае - $412 (плюс 15%), в июне - $439 (плюс 14%), в июле - $410 (плюс 12%), в августе - $394 (минус 10%), в сентябре - $393 (минус 5,5%), в октябре - $384 (минус 16%), в ноябре - $368 (минус 25%).

Причины снижения цены газа

Европа начала текущий отопительный сезон 13 октября, когда ее хранилища были заполнены на 83% против 95% годом ранее. С этого момента страны ЕС отобрали из ПХГ более 10 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор (уровень отбора превышает объем закачки) составляет около 7 млрд куб. м.

Такая ситуация сложилась на фоне неравномерности погодных условий. Первая неделя октября оказалась достаточно прохладной, но затем в регион пришло потепление, которое продлилось до середины ноября. В связи с этим отбор из хранилищ в первой половине текущего месяца оказался вдвое ниже по сравнению с предыдущим годом и лишь четвертым за все время наблюдений. Однако с 15 по 27 ноября Европа на фоне нового похолодания резко нарастила изъятия из ПХГ, они оказываются рекордными (около 6 млрд куб. м) и на 8% превышают показатели ноября 2024 года за этот же период.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Кроме того, цены в ноябре упали до минимума за полтора года на фоне обсуждения мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования. 23 ноября США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу самой продуктивной за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Президент РФ Владимир Путин указывал, что американский план может лечь в основу украинского урегулирования.

В целом с начала года цена газа оказывается выше прошлогодней из-за повышенного спроса Европы на топливо. На этом фоне Европа за период летнего сезона с апреля по октябрь рекордно импортировала сжиженный природный газ, поставки которого в регион превысили 82 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС. В ноябре поставки также идут по рекордному графику.