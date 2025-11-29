Мантуров посетил НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского"

Первому вице-премьеру показали аэродинамические модели дальнемагистрального и сверхзвукового самолетов

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", где ему были продемонстрированы аэродинамические модели перспективного дальнемагистрального самолета, сверхзвукового гражданского авиалайнера, а также демонстратор комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"Денис Мантуров ознакомился с аэродинамическими моделями перспективного дальнемагистрального самолета, сверхзвукового гражданского авиалайнера, а также демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж", - говорится в сообщении.

Кроме того, первому вице-премьеру показали летные демонстраторы винтокрылого летательного аппарата для городских агломераций и технологий самолетов малой авиации, оснащенные электрическими силовыми установками, и крупномасштабные демонстраторы перспективных про-композитных конструкций летательных аппаратов, а именно натурный демонстратор интегральной конструкции крыла и фюзеляжа перспективного дальнемагистрального самолета и натурный отсек фюзеляжа демонстратора "Стриж".

Мантурову были также продемонстрированы решения в области ИИ, включая технологии обнаружения на взлетно-посадочной полосе разметки и препятствий с выдачей рекомендаций экипажу, контроля психофизиологического состояния экипажа и другие.

"Постройка и испытания создаваемых центром демонстраторов технологий позволит в ближайшем будущем перейти к полномасштабной разработке летательных аппаратов нового поколения с характеристиками, обеспечивающими технологическое лидерство России", - сказано в сообщении.