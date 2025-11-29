Сенатор Шейкин: мошенники стали чаще похищать крупные суммы через детей

Традиционные призывы к осторожности в этой ситуации неэффективны, подчеркнул заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мошенники в последнее время все больше воздействуют на молодое поколение, которое сильно поддается манипуляциям, и похищают через детей крупные суммы. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Внимание мошенников в последнее время сильно сместилось на молодое поколение. Они обрабатывают их, неокрепшая психика очень сильно поддается манипуляциям. И все, что дома есть, выносят: все данные карт, ценные деньги, вещи", - заявил сенатор.

По его словам, традиционные призывы к осторожности в этой ситуации неэффективны. Шейкин подчеркнул, что необходимы не абстрактные предупреждения, а четкие и понятные инструкции. Сенатор предложил вместо "запугивания" провести с ребенком краткую беседу и договориться о ключевом правиле: родители или другие доверенные взрослые никогда не будут решать срочные финансовые вопросы через мессенджеры ребенка.

"Нужно научить детей простому и универсальному правилу: на любую просьбу незнакомого человека, кем бы он ни представлялся, у них должен быть готов ответ: "Я сначала спрошу у родителей". Эта фраза - мощный психологический щит, который сразу обезоруживает мошенника", - подчеркнул Шейкин.

Любая просьба перевести деньги или сообщить реквизиты, поступившая от кого бы то ни было - "полицейского", "сотрудника банка" или "родственника" - должна расцениваться как мошенничество, отметил он. Такой четкий алгоритм действий создает у ребенка надежный психологический барьер, который помогает значительно эффективнее абстрактных предупреждений, заключил сенатор.