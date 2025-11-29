В Якутии в 2026 году планируют принять программу развития беспилотников

Сейчас идет согласование с органами госвласти

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов © Валентин Егоршин/ ТАСС

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены принять в 2026 году региональную программу развития беспилотников. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

"Программу мы примем в первом квартале следующего года", - сказал Семенов. В данный момент идет согласование с органами госвласти.

Он подчеркнул, что развитие данной отрасли напрямую связано с людьми. "Благодаря людям у нас все развивается, благодаря населению. Допустим, когда-нибудь беспилотник полетит в Батагай или Саскылах, то он полетит к людям", - отметил он.

НПЦ БАС "Полярный"

Научно-производственный центр (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС) "Полярный" открылся в Якутске 28 ноября.

"Мы откроем АУЦ, и вместе с колледжами, вместе с университетами будем обучать детей, студентов и работников", - сказал Семенов. По его словам, в НПЦ также планируется организовать производство беспилотников. Он напомнил, что технопарк "Якутия" получил сертификат эксплуатанта беспилотных воздушных судов от Росавиации, что открывает возможности для выполнения широкого спектра авиационных работ.

О форуме

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти.

Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В 2025 году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.