ТАСС: Испания и Португалия рекомендовали авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

О том, с чем связаны конкретные сроки действия подобных рекомендаций, источник в авиадиспетчерских кругах не сообщил

Каракас, Венесуэла © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авиационные власти Испании и Португалии рекомендовали пассажирским авиакомпаниям своих стран не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в авиадиспетчерских кругах.

"До 1 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно не рекомендуется совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском", - отметил собеседник агентства.

По его словам, аналогичную рекомендацию распространили и авиационные власти Португалии, но действует она до 2 декабря. "Португальские власти указывают, что сложившиеся условия на территории района полетной информации под управлением Венесуэлы могут представлять серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих полеты в его пределах или пересекающих его транзитом", - заметил источник.

В то же время, подчеркнул он, эти рекомендации могут не соблюдаться экипажами в условиях чрезвычайной ситуации на борту. "В таком случае командир воздушного судна может уклоняться от выполнения рекомендации в той мере, в какой это необходимо для предотвращения чрезвычайной ситуации", - заметил собеседник агентства.

О том, с чем связаны конкретные сроки действия подобных рекомендаций, собеседник агентства не уточнил, однако подчеркнул, что они доведены до сведения всех авиаперевозчиков.

Угроза операции США

Последние месяцы американские военные усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы. Вашингтон обвиняет ее в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.

В Карибском море находится ударная группа кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. С сентября ВС США потопили не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Кроме того, президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики.