С режиссера Алексея Козлова взыскали 2,5 млн рублей по иску "Ленфильма"

Также с Козлова взыскали госпошлину в размере 98,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал в пользу киностудии "Ленфильм" 2,5 млн рублей задолженности за аренду помещений с режиссера Алексея Козлова, следует из данных на портале "Электронное правосудие".

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Алексея Викторовича Козлова в пользу акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" 2 450 200 рублей задолженности", - говорится в решении суда, вступившем в законную силу. Кроме того, с Козлова взыскана госпошлина в размере 98,5 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, в марте 2024 года Козлов заключил с киностудией договор аренды помещений общей площадью 594 кв. м на Каменноостровском проспекте для использования под театральный зал, однако оговоренную плату не внес. Факт передачи имущества в аренду материалами дела подтвержден и не был оспорен ответчиком. Возражений истцу относительно его требований режиссер также не заявил. Взысканные судом 2,5 млн рублей - задолженность Козлова по состоянию на июнь 2025 года.

19 ноября "Ленфильм" заявил в петербургский арбитраж еще один иск к Козлову - на сумму чуть более 1 млн рублей. Он пока не принят к производству. В карточке дела пока нет данных о предмете спора, однако источник, близкий к киностудии, пояснил ТАСС, что он связан с долгом за аренду помещений.

Козлов - режиссер, сценарист и продюсер, член Академии российского телевидения, лауреат премии ТЭФИ, автор более 20 фильмов. Известен как режиссер военной драмы "Спасти Ленинград" (2019) и художественного фильма "Совесть" (2021, получил три награды на Шанхайском кинофестивале) о вступившем в конфликт с собственной совестью следователе из Петрограда 1920-х годов.