В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Ограничение будет действовать до 31 мая 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца мая 2026 года. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, согласно подписанному постановлению ограничение будет длиться еще полгода.

"В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать еще шесть месяцев - с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Так, согласно документу, на время действия ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

"Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями", - уточнили в пресс-службе. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились, начиная с 2022 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения значительных объемов вторсырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.