В Германии заявили об уязвимом положении экономики страны

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе считает, что страна переживает масштабную потерю доверия

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Экономика Германии в настоящее время находится в уязвимом положении. Такое мнение в интервью газете Welt am Sonntag высказала министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, выступив за проведение дальнейших реформ.

По ее словам, прогноз правительства Германии, согласно которому экономический рост на 2026 год составит 1,3%, основан "на предположении, что не произойдет новых внешних потрясений, что государственный капитал будет быстро инвестирован и что сохранится статус-кво в отношении структурных реформ". "Но да, мы видим новые риски - торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая", - утверждала Райхе. Состояние экономики Германии она охарактеризовала как "уязвимое".

Страна, по словам главы Минэкономики ФРГ, переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу. "Все в правительстве осознают всю серьезность ситуации", - констатировала Райхе. В преддверии запланированной на следующую неделю встречи с представителями промышленности и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом она подчеркнула, что экономика играет важную роль в обеспечении обороноспособности.

"Это означает гораздо больше, чем просто производство вооружений: компании должны принимать меры предосторожности в отношении персонала, защиты критически важной инфраструктуры и поставок комплектующих, которые могут оказаться дефицитными в чрезвычайной ситуации", - отметила она.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики ФРГ на 2025 год. Стране третий год подряд угрожает рецессия.