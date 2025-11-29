В Народном фронте рассказали, кому положена бесплатная квартира от государства

К этой категории относятся малоимущие и социально незащищенные граждане РФ, сообщила эксперт Ирина Блинкова

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Малоимущие и социально незащищенные граждане РФ, признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на получение бесплатного жилья от государства. Об этом ТАСС рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

"Основанием для получения жилья по договору социального найма является официальное признание граждан нуждающимися в жилых помещениях. В эту категорию входят малоимущие граждане, не имеющие жилья, проживающие в помещениях недостаточной площади или в жилье, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям", - рассказала она.

При этом размер площади, учитываемый при определении нуждаемости в жилом помещении, разнится по регионам, так как устанавливается местными органами власти.

По словам эксперта, для отдельных льготных категорий законодательством установлено право внеочередного получения жилья. В этот перечень входят граждане, чье единственное жилье признано непригодным для проживания и не подлежит ремонту, лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, делающими совместное проживание с ними невозможным, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды, педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Для постановки на жилищный учет гражданам необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в органы местного самоуправления по месту жительства, указала Блинкова.