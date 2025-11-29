Минэнерго Казахстана назвало недопустимой атаку на каспийский трубопровод

Атака несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта, отметили в ведомстве

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом заявило Минэнерго Казахстана.

В сообщении ведомства подчеркивается, что такие "действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры" недопустимы. Трубопроводная система КТК является международным энергетическим проектом, и "любое силовое воздействие на его объекты" несет "прямые риски для глобальной энергетической безопасности" и "наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума", в числе которых Казахстан.

Кроме того, Казахстан экстренно направил экспортные объемы нефти по альтернативным маршрутам из-за атаки на каспийский трубопровод.

С целью "минимизации негативных последствий", а также "сохранения темпов добычи на крупных месторождениях" министерство в экстренном порядке активизировало план перенаправления "экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", говорится в заявлении. Ситуация находится под особым контролем правительства Казахстана.

Одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском ночью было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

По данным КТК, он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений - Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, порядка 74% из них приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("дочка" американской Chevron), ExxonMobil, "Казмунайгаз", Eni и Shell.