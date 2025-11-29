Директива Airbus по обновлению ПО не касается самолетов Airbus A320 компаний РФ

В Росавиации отметили, что безопасность полетов является ключевым приоритетом для всех без исключения участников авиатранспортной системы России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Предварительный анализ директивы Airbus по обновлению программного обеспечения (ПО) самолетов показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями. Об этом сообщили в Росавиации.

"Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Как отметили в Росавиации, безопасность полетов - ключевой приоритет для всех без исключения участников авиатранспортной системы РФ. "Минтранс и Росавиация продолжают уделять этому пристальное внимание", - заключили там.