Сын Трампа анонсировал предзаказ водки с именным брендом Trump

Заказать продукт можно будет на отдельном сайте

Редакция сайта ТАСС

© Страница Эрика Трампа в Х

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Сын Дональда Трампа Эрик анонсировал предзаказ водки с именным брендом Trump. Об этом он написал в X.

"Рад сообщить, что Trump-vodka доступна для предварительных заказов!" - сообщил сын президента США, добавив, что заказать продукт можно будет на отдельном сайте.

По информации телеканала NBC, Дональд Трамп ранее выпускал водку с именным брендом Trump с 2005 по 2011 год. Тогда продукт производился в Нидерландах и позже в Германии.