Кабмин утвердил правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний

Согласно документу, сбор не превысит 150 рублей с пассажира в ценах 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила определения и взимания сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов, соответствующее постановление опубликовал кабмин.

Согласно документу, сбор не превысит 150 рублей с пассажира в ценах 2025 года. Его размер подлежит индексации на уровне инфляции.

Как уточнил Минтранс, сбор предлагается вводить только в аэропортах холдингов, что позволит аккумулировать средства для реконструкции инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилета. "Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся. Это позволит снизить финансовую нагрузку на пассажиров", - отмечает министерство.

Постановление вступает в силу с марта 2026 года и действует до марта 2032 года.

В России с 1 сентября вступил в силу закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов. Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Оператор инфраструктурного сбора, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", будет аккумулировать и использовать сбор.

Как уточняет Минтранс, дополнительное финансирование позволит ускорить темпы обновления аэропортовой инфраструктуры в России. В министерстве отметили, что в 2025 году стартовал федеральный проект по развитию опорной сети аэродромов, на его реализацию выделены бюджетные средства в объеме 366 млрд рублей. "Этого недостаточно для выполнения запланированных объемов строительства и реконструкции инфраструктуры. Необходимо привлечение частных инвестиций в объеме порядка 128 млрд рублей по концессионной схеме", - уточнили в министерстве. В Минтрансе добавили, что концессия позволит в сжатые сроки привлечь необходимый объем средств для расширения программы модернизации инфраструктуры в период 2025-2030 годов.