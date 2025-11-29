Uzbekistan Airways модифицировала ПО своего парка Airbus

Отмечено, что модификация затронула весь эксплуатируемый парк Airbus A320/321 ceo/neo

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила модификацию программного обеспечения (ПО) своего парка самолетов Airbus, согласно экстренной директиве концерна Airbus. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Требование было инициировано 28 ноября 2025 года со стороны Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в связи с необходимостью замены версии ПО одного из бортовых компьютеров (ELAC) на самолетах семейства Airbus A320/321, чтобы предотвратить уязвимости аппаратного обеспечения в результате интенсивного солнечного излучения.

"Uzbekistan Airways информирует о полном выполнении требований экстренной Директивы по летной годности (AD), предписывающей внесение изменений в программное обеспечение (ПО) системы управления полетом", - сказано в сообщении.

Отмечено, что модификация затронула весь эксплуатируемый парк воздушных судов Airbus A320/321 ceo/neo. "Uzbekistan Airways гарантирует, что полеты выполняются исключительно на воздушных судах, техническое состояние которых полностью соответствует действующим международным нормативам", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, европейский концерн Airbus выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель сообщил о проведении экстренного обновления программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Как сообщили в Росавиации, предварительный анализ директивы Airbus показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.