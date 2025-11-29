Во Вьетнаме начинаются дни Москвы

Мероприятия пройдут в Ханое и в Хошимине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут во Вьетнаме с 30 ноября по 3 декабря. Мероприятия форума состоятся в городах Ханой и Хошимин, сообщили в пресс-службе Московского центра международного сотрудничества (МЦМС).

Организатором выступает Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС).

"Ключевыми событиями программы станут бизнес-форумы, которые пройдут в Ханое и в Хошимине. Они приурочены к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. В их работе примут участие министр правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черемин, посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко, представители органов власти, ведомств и делового сообщества обеих стран. Сергей Черемин представит опыт Москвы как одного из ведущих мировых мегаполисов, расскажет о проектах устойчивого развития, цифровой трансформации и ключевых инициатив правительства столицы, затрагивающих все сферы городской жизни", - говорится в сообщении.

Участники форума обсудят вопросы межрегионального сотрудничества, обмена лучшими практиками, проекты в сферах здравоохранения и социальной защиты населения. Представители префектур и профильных департаментов Москвы представят успешные кейсы, актуальные цифровые решения и инновации столичной экономики, а представители Ханоя и Хошимина поделятся собственным опытом муниципального управления.

"Особое внимание на форумах будет уделено развитию делового, внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества. В рамках питч-сессии московские компании презентуют свои проекты в области авиационной коммерции, инженерных систем для объектов критической инфраструктуры и IT-разработок, связанных с потоковым вещанием и мультимедийными технологиями. Завершит деловую программу нетворкинг, который позволит участникам наладить прямые контакты и обсудить перспективы совместных проектов", - сказано в анонсе.

Культурный обмен

"Дни Москвы во Вьетнаме будут сопровождаться насыщенной культурной программой. В Ханое выступит Московский казачий хор - лауреат престижных фестивалей, известный яркой интерпретацией русских народных песен. Артисты создадут атмосферу народного творчества и представят зрителям колорит казачьей культуры. Во Вьетнамской национальной академии музыки и в Хошимине пройдут концерты московских оперных певцов, которые исполнят произведения русской и мировой классики", - добавили в центре.

Кроме того, в дополнение к концертам Москва подготовила фотовыставки, демонстрирующие столицу как современный мегаполис, а также рассказывающие об истории многолетней дружбы между Москвой, Ханоем и Хошимином.

"Во время визита представители московской делегации изучат современные объекты городской инфраструктуры Вьетнама, проведут встречи с государственными органами, отвечающими за вопросы социальной защиты и занятости, и обсудят возможности реализации совместных проектов", - уточнили в МЦМС.

Как подчеркивают организаторы, дни Москвы во Вьетнаме станут значимым шагом в укреплении двустороннего партнерства, откроют новые направления взаимодействия в экономике, культуре и социальных сферах, а также дадут московским компаниям возможность представить свои достижения и заключить взаимовыгодные соглашения с вьетнамскими партнёрами.

"Сотрудничество российской столицы и Вьетнама охватывает широкий спектр отраслей, включая транспорт, информационные технологии, здравоохранение, туризм, инвестиции и торговлю. По итогам 2024 года взаимный товарооборот вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает высокий потенциал двусторонних отношений. Проведение Дней Москвы станет важным этапом в дальнейшем расширении взаимодействия между Москвой и Вьетнамом", - добавили в МЦМС.