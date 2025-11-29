В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Временные дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Регулярные рейсы принимаются с 08:30 до 20:00, согласно действующему NOTAM.

В федеральном агентстве добавили, что введение ограничений обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов.