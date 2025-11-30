В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Временные дополнительные ограничения введены на работу аэропорта Краснодара, в настоящий момент он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.