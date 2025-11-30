В аэропорту Саратова вводили ограничения

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прилет и вылет самолетов вводили в аэропорту Саратова. Об этом сообщали в Telegram-канале Росавиации.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

В новость внесены изменения (07:25 мск) - добавлена информация об отмене ограничений в аэропорту Саратова.