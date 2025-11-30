Кабмин утвердил квоту для "визовых" иностранных работников на 2026 год

Она составит почти 279 тыс. разрешений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Квота на привлечение иностранных работников из "визовых" стран составит в 2026 году почти 279 тыс. разрешений, что примерно на 19% больше, чем годом ранее. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить на 2026 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы: 278 тыс. 940 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности; 278 тыс. 940 разрешений на работу", - указано в документе.

По сравнению с 2025 годом объем квоты вырос на 44 тыс. разрешений, или на 18,7%.

Согласно документу, весь объем квоты распределен по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Наибольшее количество работников предусмотрено для пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности - более 71 тыс. человек. Значительные квоты выделены для рабочих, занятых в строительстве - более 55 тыс., а также для механиков, ремонтников и рабочих, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве - более 45 тыс.

О механизме квотирования

Как ранее поясняли в Минтруде, соответствующую потребность в квалифицированных работниках из "визовых" стран заявили и подтвердили работодатели из различных регионов РФ. Заявки согласовываются только в том случае, если у предприятия нет возможности найти работников внутри региона.

Часть квоты выделяют для продления разрешений уже работающим иностранным гражданам. По этой причине это не всегда новые работники. В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Турции, Китая, Сербии, Индии и других государств, с которыми действует визовый режим. По данным Минтруда, постепенно увеличивается количество работодателей, которые выбирают способ найма под гарантированные квалификации, поэтому и меняется объем квоты.

При этом квота не дает автоматическое разрешение на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран, которого приглашают в пределах квоты, оформляет разрешение на работу и рабочую визу. Обычно фактическое количество рабочих, въехавших в рамках квоты, несколько ниже согласованного объема, так как после утверждения квоты все равно продолжается поиск сотрудников внутри России под заявку субъекта.