Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%

Цены на него перед Новым годом вряд ли изменятся, отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. В то же время цены на него перед Новым годом вряд ли изменятся, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Так, средний ценник шампанского в этом году равен 565,9 руб./л. Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж", - сказал Леонов.

Более того, по словам эксперта, большинство сезонных категорий, и шампанское не исключение, в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям.

По данным ассоциации, средняя стоимость шампанского в Москве составляет 640,6 руб./л, а в Санкт-Петербурге - 621,4 руб./л.

Дороже всего один из главных атрибутов Нового года стоит в Сахалинской области. Средняя цена шампанского в Охе составляет 965,6 руб./л. Дешевле всего - в Дагестане. Стоимость шампанского в городе Хасавюрт составляет 344,7 руб./л.

В то же время шампанское в Калининградской области в среднем стоит 609 руб./л, в Краснодарском крае - 632,4 руб./ л, в Красноярском - 577,7 руб./л, в Нижегородской области - 590,2 руб./л, в Челябинской области - 485,9 руб./л, в Татарстане - 443,3 руб./л.