Эксперт Достовалова: цена земли на Рублевке может вырасти до 50% в 2026 году

Руководитель девелоперских проектов "Терра-недвижимость" отметила, что цены на новые элитные дома увеличились на 30% за 2025 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стоимость земли на Рублево-Успенском шоссе может вырасти до 50% в 2026 году, сообщил ТАСС представитель AREA (Association of Real Estate Agencies), руководитель девелоперских проектов "Терра-недвижимость" Диана Достовалова.

"На Рублево-Успенском шоссе предложений стало меньше на 60% по сравнению с 2024 годом. Здесь это связано в первую очередь с тем, что Рублевка не резиновая - всего 30 км по шоссе. Физически остается все меньше и меньше земли. А новых проектов, идущих в ногу со временем, где новые сети и инженерные системы, актуальное планирование поселков - вообще единицы. В связи с этим в 2026 рост стоимости земли может составить до 50% ", - рассказала Достовалова.

Она добавила, что цены на новые элитные дома выросли на 30% за 2025 год. Параметры таких домов остались прежние - около 1 тыс. кв. м с бассейном, пятью спальнями, комнатой для персонала и функциональной планировкой. Размер участка уменьшился в этом бюджете - теперь это 15-20 соток в организованном коттеджном поселке на Рублевке или Новой Риге. Если сравнить с 2024 годом - такой же дом тогда стоил 650-850 млн рублей.

"С учетом замедления активности загородного рынка летом и в начале осени 2025 в конце года ожидается всплеск продаж", - спрогнозировала Достовалова.