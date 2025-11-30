В АТОР рассказали, когда выгоднее всего бронировать летний отдых

Речь идет о периоде с января по март, уточнила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Самые выгодные цены на летние туры - с января по март, в этот период у туроператоров проходят акции раннего бронирования. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Акции раннего бронирования по летнему сезону и на внутренних направлениях, и на зарубежных открываются в январе. Я бы стала прицениваться, выбирать уже со второй половины января и не затягивать до начала марта. Акции длятся до марта, но до конца марта, с учетом той глубины бронирования, которую мы видим сейчас, до конца марта может просто не остаться предложений по акциям", - сказала она.

Эксперт отметила, что по акциям раннего бронирования можно купить летний тур на 20-25% дешевле, чем летом. "А с учетом непонимания того, что у нас будет происходить с ценами вообще на туристические услуги, возможно, зарубежный отдых будет по-прежнему падать в цене, а возможно, нет. То же самое касается внутренних направлений", - добавила она.