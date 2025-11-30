АСИ: перечень востребованных профессий останется почти неизменным к 2030 году

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно считает, что к этому времени будет наблюдаться "нехватка профессионалов с инженерным образованием и специалистов рабочих профессий"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Основной перечень востребованных профессий на российском рынке труда останется неизменным к 2030 году. Такое мнение высказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Здесь важно понимать, что те профессии, которые сейчас востребованы на текущем рынке в том или ином виде будут востребованы и в 2030-2032 годах. Особое значение имеют те из них, без которых мы как цивилизация, как нация не сможем существовать. В первую очередь, это как технические, так и гуманитарные профессии, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета", - сказал он.

Он отметил, что в некоторых сферах рынка труда существует "перегрев" по количеству специалистов. "Сначала рынок перенасытился юристами и экономистами, которых выпускалось большое количество в 1990-е, в начале 2000-х. Потом появились айтишники. Мы видим сейчас достаточно перегретый рынок труда, среди IT-специалистов, но и в этой сфере есть определенный дефицит по ряду направлений, несмотря на достаточно массовое обучение", - подчеркнул Вайно.

По его словам, обучение на прикладных специальностях способствует определенному формату мышления, который востребован на рынке труда. "На горизонте до 2030 года прогнозируем нехватку профессионалов с инженерным образованием и специалистов рабочих профессий. <...> Да, практические навыки имеют значение, но в том числе важен и определенный склад ума, который формируется со школы", - добавил он.