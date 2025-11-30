Эксперт Шамрай: накрутки магазинами цен на рыбу доходят до 200% от ее добычи

Заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера отметил, что разница между себестоимостью добычи и оптовыми ценами для поставщиков, которые впоследствии продают рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Наценка в розничных магазинах от себестоимости добычи рыбы может достигать 200%. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения отпускных цен для оптовиков еще на 10-25%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.

"Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот при поставке их в розничную сеть идет накрутка и 50, 100 и даже 200%. Для сравнения, отпускная цена от предприятия мороженой скумбрии порядка 200 250 рублей, а в магазинах она только начинается от 400 рублей. Электроэнергия, аренда, оплата труда и так далее", - подчеркнул Шамрай.

Он пояснил, что разница между себестоимостью добычи и оптовыми ценами для поставщиков, которые впоследствии продают рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%. Далее поставщики в зависимости от затрат на хранение и логистику увеличивают цену, то же самое делают и магазины. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения себестоимости добычи самых популярных видов рыбы.

"Однозначно будет увеличение на скумбрию, треску, пикшу. Сколько это будет в абсолютных числах сейчас сказать невозможно, но повышение составит от 10 до 25%", - подчеркнул Шамрай.

При этом он добавил, что основные затраты на добычу рыбы - это оплата труда рыбаков, топливо и налоги. Все три составляющие каждый год повышаются, поэтому ждать того, что рыба в магазинах будет стоить дешевле или на том же уровне, что годом ранее, не приходится.