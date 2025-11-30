Украина и Норвегия подписали соглашение о совместном производстве дронов

Документ подписали украинский министр обороны Денис Шмыгаль и его норвежский коллега Торе Сандвик

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины и Норвегии подписали соглашение о совместном производстве дронов. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписан с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. <...> Следующий этап - быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее на этой неделе он сообщил о подписании лицензионного соглашения с Лондоном о производстве на территории Великобритании украинского дрона-перехватчика Octopus, который будет передаваться Киеву. По словам главы Минобороны Украины, производство этих дронов может достигать нескольких тысяч в месяц.