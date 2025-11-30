В Народном фронте назвали причины исключения из очереди на бесплатное жилье

По словам специалиста Народного фронта Ирины Блинковой, к таким основаниям в том числе относятся выявление недостоверных сведений в документах, предоставление участка для строительства жилого дома, смена места жительства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Граждане РФ, претендующие на бесплатную квартиру от государства, могут быть исключены из очереди в связи с изменениями в жилищных условиях или имущественном положении. Об этом ТАСС рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

"В Жилищном кодексе прописаны основания для исключения из очереди на жилье, включающие в себя как добровольные действия заявителя, так и обстоятельства, связанные с изменением его жилищных или имущественных условий", - указала она.

По словам эксперта, к таким основаниям в том числе относятся выявление недостоверных сведений в документах, предоставление участка для строительства жилого дома (за исключением многодетных семей), смена места жительства - выезд в другое муниципальное образование, а также утрата оснований, дающих право на получение жилья по соцнайму.

Как уточнила Блинкова, на практике чаще всего граждан снимают с учета при утрате статуса малоимущих - например, при росте среднедушевых доходов семьи. Другим распространенным основанием является прекращение статуса нуждаемости в жилом помещении, что происходит при увеличении площади жилья, приходящейся на каждого члена семьи. Такая ситуация может возникнуть в случае выезда одного из членов семьи или смерти родственника, пояснила эксперт.