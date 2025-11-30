В московском метро началась обкатка нового поезда

Состав должен пройти без перебоев по рельсам 15 и 300 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый поезд "Москва-2026" проходит контрольную обкатку без пассажиров, она будет состоять из двух этапов - 15 и 300 км. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

"Совсем недавно на предприятии "Метровагонмаш" (входит в АО "ТМХ") завершили сборку самого современного российского состава "Москва-2026". Поезд прошел тестирование всех систем на заводе производителя и дополнительные проверки в электродепо. Сейчас проводим его контрольную обкатку без пассажиров - это последний этап перед запуском", - говорится в сообщении.

В дептрансе пояснили, что контрольная обкатка необходима для анализа каждой детали, после этого поезд сможет выйти на линию и начать полноценную работу. Обкатка состоит из двух этапов, в которых состав должен пройти без перебоев по рельсам метро 15 и 300 км.

В рамках контрольной обкатки проверяется безопасность и надежность работы поезда на линии, плавность хода по рельсам, освещение и вибрация в салоне, длина тормозного пути и множество других параметров. Также будут проводиться отдельные испытания всех новых элементов, в случае обнаружения отклонений проблемы будут устранены, а проверки начнутся заново.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о закупке 40 дополнительных вагонов, которые уже в этом году выйдут на одну из самых востребованных линий столичного метро - Замоскворецкую. Составы "Москва-2026" - самые современные российские поезда, изготовленные из отечественных комплектующих. В ближайшие два года планируется поставка более 700 новых вагонов, что позволит нам завершить обновление поездов на Замоскворецкой линии. Сейчас здесь уже более 50% подвижного состава относится к новому поколению", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.