Иран готов пролонгировать договор о поставках газа в Турцию

Газовый контракт на поставку ежегодно 10 млрд куб. м газа из Ирана в Турцию истечет в ноябре 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Иран готов продлить действие текущего контракта на поставки иранского природного газа в Турцию и выступает за расширение сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов для Турции, и мы выразили готовность пролонгировать газовый контракт, а также развивать сотрудничество в области электроэнергии", - подчеркнул он во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По мнению Арагчи, Иран и Турция все еще далеки от полного использования потенциала для сотрудничества двух стран, особенно в торговой и экономической сферах, и для устранения этого разрыва необходимо принять меры, включая устранение торговых и инвестиционных барьеров между странами.

Текущий газовый контракт на поставку ежегодно 10 млрд куб. м газа из Ирана в Турцию истечет в ноябре 2026 года. Как в октябре сообщало агентство Fars, на данный момент стороны ведут переговоры по срокам следующего контракта.