Москва - Пассажирская - Казанская стала 90-й цифровой станций Мосузла

Цифровая система управления позволяет обеспечивать надежную работу железнодорожной автоматики и, как следствие, бесперебойное движение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Крупная станция московского транспортного узла Москва - Пассажирская - Казанская переключена на цифровую систему управления движением. Она стала 90-й цифровой станцией в Московском транспортном узле, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Завершилось переключение крупной станции столичного транспортного узла - Москва - Пассажирская - Казанская на цифровую систему управления движением, которая позволяет обеспечивать надежную работу железнодорожной автоматики и, как следствие, бесперебойное движение, в том числе в тактовом режиме. Она стала 90-й цифровой в Московском транспортном узле", - сообщили в МЖД.

Как пояснили в пресс-службе компании, всего на железной дороге 92 станции с внедренными цифровыми системами управления, из них 90 находятся в границах Мосузла. По станции Москва - Пассажирская - Казанская ежесуточно курсируют 118 пар поездов МЦД-3, 144 пары пригородных поездов и 45 пар поездов дальнего следования.

Там отметили, что в ходе цифровизации станции и прилегающего перегона к системе были подключены 152 стрелочных перевода и 186 светофоров. Система оснащена защитой от кибератак, а также позволяет автоматически управлять и следить за работой устройств.

"Переключение станции проводилось поэтапно: 1 и 2 главные, 9 приемо-отправочных и 10 тупиковых путей во время технологического "окна" 21-23 ноября, а 3, 4, 6 и 7 главные, 7 приемо-отправочных, 7 тупиковых и 11 парковых путей - 28-30 ноября", - отметили в МЖД.

В целях улучшения работы поездов специалисты дополнительно уложили два тупиковых пути и 10 стрелочных переводов, а также реконструировали один приемоотправочный путь. Для размещения нового пункта управления движением построен трехэтажный пост электрической централизации площадью более 3,1 тыс. кв. м, где разместили диспетчерский персонал станции и смежных подразделений.

В новом пункте управления движением для комфорта работников оборудованы комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, сушилки.