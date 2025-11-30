Решетников: РФ планирует увеличить турпоток из стран Персидского залива до 1,5 млн

Министр экономического развития отметил, что в 2025 году ожидается увеличение турпотока из аравийских монархий в Россию более чем на 20%, до 370 тыс. человек

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия намерена нарастить туристический поток из арабских стран Персидского залива с 300 тыс. человек в 2024 году до 1,5 млн к 2030 году. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Отдельная точка взаимодействия для нас - это, конечно, туризм. В целом, из арабских стран [Персидского залива] мы планируем увеличить поток туристов с 300 тыс. по итогам 2024 года до практически 1,5 млн к 2030 году", - сказал он по итогам визита в Катар. По оценкам Минэкономразвития, добавил Решетников, в 2025 году ожидается увеличение турпотока из аравийских монархий в Россию более чем на 20%, до 370 тыс. человек.

"Но, в общем и целом, уже туристы из стран [Персидского] залива почувствовали вкус к путешествиям в Россию, что безопасно, что очень дружелюбно, что очень вкусно, что в общем и целом недорого", - продолжил министр, отметив важность решения "задачи по налаживанию вопросов платежей, что крайне важно для российских туристов здесь и для туристов из стран Персидского залива в Российской Федерации".