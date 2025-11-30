В Абхазии весной 2026 года запустят спортивно-туристический кластер

Территорию будущего объекта посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и абхазский лидер Бадра Гунба

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Запуск спортивно-туристического кластера "Маршурты здоровья", который включает несколько проектов от спортивного до этнотуризма, запланирован на весну 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

30 ноября территорию создаваемого кластера в селе Мыку посетили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба.

"На исторической площади Мыкуашта состоялась презентация проектов финалистов конкурса "Гостеприимная Абхазия", включая "Эндуро-квадро зону", "Ткуарчал-сталкер", "Баню у реки Моква" и другие инициативы, направленные на развитие спортивного, приключенческого и этнографического туризма. <…> Официальный запуск запланирован на май 2026 года", - говорится в сообщении.

Также участники рабочей поездки посетили буйволиную ферму и ознакомились с местной продукцией.

Проект "Маршрут здоровья" сочетает этнографический и агрокультурный туризм. Речь идет о тропе в 33 км в восточной Абхазии по направлению к селам Тхина и Члоу Очамчырского района. Маршрут предусматривает несколько уровней сложности, самый легкий пройдет по равнине с возможностью использования электрокаров.