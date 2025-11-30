Министерский мониторинг ОПЕК+ начал встречу

Странам ОПЕК+ предстоит обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители стран альянса оценивают текущее состояние рынка нефти, началось в формате видеоконференции. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На встречах мониторинга ОПЕК+ обычно анализируется состояние рынка нефти и определяется рекомендация для ОПЕК+ по уровням добычи нефти. Заседания мониторингового комитета сейчас проводятся раз в два месяца. Последнее такое заседание прошло 1 октября.

В этот раз после заседания мониторингового комитета также состоится общая министерская встреча ОПЕК+. В этом формате представители стран альянса сейчас собираются раз в полгода. Странам ОПЕК+ предстоит обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти.

В мае этого года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.