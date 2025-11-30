Решетников: РФ может предложить арабским странам решения в кибербезопасности

В качестве примера такого взаимодействия министр экономического развития обратил внимание на компанию "Яндекс", которая активно работает на рынках арабских стран

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские компании могут предложить клиентам в арабских странах решения в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом ТАСС заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"У нас очень большой потенциал [развития] сотрудничества с арабскими странами. И надо понимать, что многие арабские страны активно внедряют инновации в городское планирование, городские сервисы и активно инвестируют в сектор IT. И здесь России точно есть, что предложить: это и решения в области искусственного интеллекта, и кибербезопасности, но и те же городские сервисы, платформенная экономика <…>. Все это то, что интересует арабские страны", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах расширения сотрудничества с арабскими странами Персидского залива.

В качестве примера такого взаимодействия Решетников обратил внимание на компанию "Яндекс", которая активно работает на рынках ряда арабских стран. Кроме того, он напомнил, что технологии российских компаний, включая системы для распознавания лиц, использовались для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году. "Поэтому сформировалось определенное доверие, и это формирует как раз большие возможности для такого взаимодействия, в том числе и на инвестиционной фазе, и на фазе уже поставки конкретных разработанных технологий", - добавил глава Минэкономразвития России.

17 апреля эмир Катара совершил визит в Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече в Кремле глава арабского государства поблагодарил РФ за помощь в подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре, отметив, что сотрудничество двух стран "было на очень высоком уровне".